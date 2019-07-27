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شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد القرا في خانيونس

تشييع جثمان الشهيد القرا في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت، جثمان الشهيد أحمد محمد القرا، الذي ارتقى الليلة الماضية، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال شرق المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى غزة الأوروبي، باتجاه منزل عائلته في بلدة بني سهيلا شرقي المحافظة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يؤدي المشيّعون صلاة الجنازة عليه في مسجد حمزة، ودفنه في مقبرة الشهداء بالبلدة وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في حق أبناء شعبنا، بحسب ما جا ءعلى موقع وكالة (وفا).

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