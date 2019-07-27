عياش يُعرب عن تأيده للقرارات التي اتخذها الرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، بقرار القيادةِ الفلسطينيةِ، ممثلة بفخامة الرئيس (أبو مازن) بوقفِ العملِ بالاتفاقياتِ الموقعةِ مع دولةِ الاحتلالِ.



وأعرب عياش عن دعمه المطلق لهذا القرار، معتبراً إياه خطوةٍ على طريقِ إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، التي تتنكر وتضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية.



وقال عياش في بيان صحفي: ان هذا القرار، جاء في الوقت المناسب، بعد أن تعدت إسرائيل كل الخطوط الحمراء بإجراءاتها العدوانية ضد شعبنا، والتي كان آخرها هدم مئات الوحدات السكنية في حي وادي الحمص بمدينة القدس".



وطالب جميع شرائح شعبنا بالالتفاف حول الرئيس (أبو مازن) الذي يخوض أشرس معركة للتمسك بالثوابت وعدم التفريط بها.



وختم عياش بالقول: إن أكبر دعم للسيد الرئيس في هذه الظروف هو الإسراعِ بإنجازِ الوحدةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ؛ للتفرّغَ لدعمِ صمودِ شعبِنا ونضالِه وحمايةِ أرضهِ ومقدساتِه وإنجازِ مشروعهِ الوطنيّ بالعودةِ وتقريرِ المصيرِ، وإقامةِ دولتِهِ المستقلّة، وعاصمتُها القدس".