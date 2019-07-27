شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين بغزة يُطالب بإدراج آلية إعمار غزة بالاتفاقيات المُعطلة

اتحاد المقاولين بغزة يُطالب بإدراج آلية إعمار غزة بالاتفاقيات المُعطلة
اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس اتحاد المقاولين بغزة، أسامة كحيل، القيادة الفلسطينية بادراج آلية إعمار غزة ( GRM) ضمن الاتفاقيات التي تم وقف العمل بها مع الجانب الإسرائيلي.

وشدّد كحيل على أن الأولوية الدولية العقيمة، اتضح ضررها البالغ بمصالح الشعب الفلسطيني، وتحولت إلى وسيلة لتشديد الحصار الذي يهدف إلى تقويض الاقتصاد الوطني، وإنهاك القطاع الخاص، وتدمير قطاع الصناعات الإنشائية.

وأكد أن القطاع الخاص شريك للقيادة الوطنية في كل قراراتها التي تواجه المخططات الرامية إلى النيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة، وقد ترجم القطاع الخاص، ومعه اتحاد المقاولين هذا التوجه برفض "ورشة المنامة" و(صفقة القرن).

وقال: إنه آن الأوان لانسحاب السلطة الفلسطينية من آلية إعادة إعمار غزة، بعد فشلها الذريع، واستخدامها السيئ لشرعنة الحصار على قطاع غزة.

ودعا كحيل السلطة الوطنية والحكومة إلى تشجيع الأمم المتحدة، ودفعها إلى وقف العمل بهذه الآلية المؤقتة، التي تم التوافق عليها لمدة تجريبية لا تتجاوز ستة أشهر عام 2014 بعد العدوان الأخير.

أخبار ذات صلة

مهجة القدس: وحدات القمع تجري تفتيشات داخل قسم (1) بسجن (رامون)

مهجة القدس: وحدات القمع تجري تفتيشات داخل قسم (1) بسجن (رامون)

مواطنون يشيعون جثمان الشهيد أحمد القرا في خانيونس جنوب قطاع غزة

مواطنون يشيعون جثمان الشهيد أحمد القرا في خانيونس جنوب قطاع غزة

عياش يُعرب عن تأيده للقرارات التي اتخذها الرئيس عباس

عياش يُعرب عن تأيده للقرارات التي اتخذها الرئيس عباس

الصحة بغزة تُعلن بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية وضبط الأمن بمجمع الشفاء

الصحة بغزة تُعلن بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية وضبط الأمن بمجمع الشفاء

السراج يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; موعد استلامه منصب رئيس بلدية غزة ورؤيته المستقبلية

السراج يكشف لـ"دنيا الوطن" موعد استلامه منصب رئيس بلدية غزة ورؤيته المستقبلية

كهرباء غزة: توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ

كهرباء غزة: توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

الرئيس عباس: فلسطين وتونس والأمتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء فقدت السبسي

الرئيس عباس: فلسطين وتونس والأمتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء فقدت السبسي

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

مهجة القدس: وحدات القمع تجري تفتيشات داخل قسم (1) بسجن (رامون)

مهجة القدس: وحدات القمع تجري تفتيشات داخل قسم (1) بسجن (رامون)

مواطنون يشيعون جثمان الشهيد أحمد القرا في خانيونس جنوب قطاع غزة

مواطنون يشيعون جثمان الشهيد أحمد القرا في خانيونس جنوب قطاع غزة

عياش يُعرب عن تأيده للقرارات التي اتخذها الرئيس عباس

عياش يُعرب عن تأيده للقرارات التي اتخذها الرئيس عباس

الصحة بغزة تُعلن بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية وضبط الأمن بمجمع الشفاء

الصحة بغزة تُعلن بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية وضبط الأمن بمجمع الشفاء

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

حنا: نُحيّي مسيرات العودة في غزة

حنا: نُحيّي مسيرات العودة في غزة

أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية

أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية

البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

منوعات

شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: &#34;تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم&#34;

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: "تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم"

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

عربي

انتشال 55 جثة من قارب انقلب قبالة ليبيا وعمليات البحث مستمرة

انتشال 55 جثة من قارب انقلب قبالة ليبيا وعمليات البحث مستمرة

إصابة عدد من الجنود السوريين جراء تفجير وقع بريف درعا

إصابة عدد من الجنود السوريين جراء تفجير وقع بريف درعا

الأمن المغربي يفكك خلية لتنظيم الدولة في طنجة

الأمن المغربي يفكك خلية لتنظيم الدولة في طنجة

شاهد: توثيق وفاء الحرس الشخصي للسبسي بعد وفاته

شاهد: توثيق وفاء الحرس الشخصي للسبسي بعد وفاته