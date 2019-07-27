الصحة بغزة تُعلن بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية وضبط الأمن بمجمع الشفاء











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية، وضبط الأمن في مجمع الشفاء الطبي.وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عناصر جهاز الأمن والحماية، ستنتشر بالتعاون مع إدارة المجمع؛ لإنهاء الزحام، وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب، وبما يحقق رضى المرضى والمواطنين.