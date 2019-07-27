الصحة بغزة تُعلن بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية وضبط الأمن بمجمع الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية، وضبط الأمن في مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عناصر جهاز الأمن والحماية، ستنتشر بالتعاون مع إدارة المجمع؛ لإنهاء الزحام، وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب، وبما يحقق رضى المرضى والمواطنين.
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، بدء التطبيق الفعلي لإجراءات الحماية، وضبط الأمن في مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عناصر جهاز الأمن والحماية، ستنتشر بالتعاون مع إدارة المجمع؛ لإنهاء الزحام، وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم خدماتها بالشكل المطلوب، وبما يحقق رضى المرضى والمواطنين.
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