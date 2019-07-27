السراج يكشف لـ"دنيا الوطن" موعد استلامه منصب رئيس بلدية غزة ورؤيته المستقبلية
خاص دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية غزة الجديد، د. يحيى السراج، أن رؤيته وخطته أساسها تحييد المواضيع والتجاذبات السياسية، وإبعادها عن مصالح المواطن والبلد.
أكد رئيس بلدية غزة الجديد، د. يحيى السراج، أن رؤيته وخطته أساسها تحييد المواضيع والتجاذبات السياسية، وإبعادها عن مصالح المواطن والبلد.
جاء ذلك، في أول تصريح للسراج، بعد وقت قليل من تعيينه، رئيساً جديداً للبلدية، خلفاً لرئيس البلدية السابق، نزار حجازي.
وأعرب السراج في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، عن أمله بتضافر كل الجهود والتعاون بين الكل الفلسطيني من أجل خدمة المواطن، الذي يعاني الكثير من الصعوبات.
وأكد السراج ضرورة التركيز على عنصري الشباب والمرأة بشكل قوي، بالإضافة إلى أنه يريد رؤية خدمية ووحدوية.
وأكد السراج ضرورة التركيز على عنصري الشباب والمرأة بشكل قوي، بالإضافة إلى أنه يريد رؤية خدمية ووحدوية.
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