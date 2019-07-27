كهرباء غزة: توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عن توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ قبل قليل.



وأشارت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الشركبة تتواصل حالياً مع الجهات المختصة في سلطة الطاقة الفلسطينية؛ لمعرفة سبب التوقف.