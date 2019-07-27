قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

اكد أمين سر إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في رفح، جلال شيخ العيد، أن الرئيس محمود عباس، سيبقى رمزاً للقضية الفلسطينية، ووحده الذي يملك كلمة السر في استقرار منطقة الشرق الأوسط، عبر القبول بحل القضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.



وقال: "إن قرار القيادة الفلسطينية، وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، دليل على رفض الرئيس كل الحلول الترقيعية المجحفة بحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



وأعلن شيخ العيد، دعم شعبنا ومساندته للرئيس عباس في تصديه للمخططات الأمريكية والإسرائيلية، الهادفة لحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة، التي تم إقرارها دولياً وبقرارات أممية، محذراً من خطورة التعاطي مع المخططات الإسرائيلية الأمريكية الهادفة للقضاء على القضية الفلسطينية.



وأشاد بدعوة الرئيس (أبو مازن) للبدء بتطبيق اتفاق المصالحة 2017، وتجاوز كل الإشكاليات الأخرى، متمنياً استثمار تلك الدعوة؛ لتعزيز صمود شعبنا، وإنهاء الانقسام.