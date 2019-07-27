الرئيس عباس: فلسطين وتونس والأمتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء فقدت السبسي





جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم تشييع الرئيس السبسي، اليوم السبت، في قصر قرطاج، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف خلال مراسم التشييع التي شارك فيها عدد من زعماء وقادة العالم، وجماهير غفيرة من أبناء الشعب التونسي الشقيق: أن "لتونس مكانة خاصة في قلوبنا ولا ننسى أننا بدأنا منها رحلة العودة إلى فلسطين".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن فلسطين وتونس والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، فقدت القائد الكبير الباجي قايد السبسي.