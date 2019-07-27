شاهد: روابي تُحيي فعاليات يوم الزي الفلسطيني





وتضمنت الفعاليات عرضاً للدبكة الفلسطينية قدمته فرقة الاستقلال، وأمسية غنائية قدمها الفنان محمد دياب، وسط حضور جماهير ضخم.









وأضاف قنداح أن التواجد اليون في هذه الأمسية التي تحييها مدينة روابي هو أمر مهم، لأن هذا الحدث هو حدث فلسطيني وطني ومن واجب فرقة الاستقلال تلبية الدعوة، وأيضاً لان الفرقة لديها رسالة بإدخال الفرحة والبهجة إلى والفرحة على قلوب الشعب فلسطيني في كل مكان وزمان.





ومن جهته قال الفنان الفلسطيني محمد دياب لـ "دنيا الوطن"، إنه يحب تقديم الأغنية الوطنية وهي الأغنية التي تواكب أي حدث فلسطيني وبالتالي تكون حاضرة لتوثيق الواقع الفلسطيني بطابع فني.





وأضاف ذياب، أن التواجد اليوم في مدينة روابي ضمن فعاليات إحياء يوم الزي الفلسطيني هو أمر جميل ويسعدني بشكل شخصي، ويكفي أن اول ما يستقبلك في مدينة روابي هو العلم الفلسطيني، كما أن الاقبال على الأمسية اليوم كان رائع جداً وهو أمر ليس بالجديد على شعبنا الفلسطيني الذي يقدر ويحب مثل هذا الفن الوطني.

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتيحيي أبناء شعبنا في هذه الايام يوم الزي الفلسطيني، ولأهمية هذه المناسبة عمدت مدينة روابي على إحياء فعاليات يوم الزي الفلسطيني، وذلك للحفاظ على هذا التراث المهم جيلاً بعد جيل.وقال محمد قنداح مدير فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية لـ "دنيا الوطن"، إن فرقة الاستقلال فرقة مثلت فلسطين في من أكثر 60 دولة بكافة أنحاء العالم، وتضم بين اعضائها قرابة 120 من مختلف الأعمار، ورسالة الفرقة واضحة وهي نشر هذا التراث الشعبي في العالم ومحاولة الحفاظ عليه ونقله جيلا بد جيل.