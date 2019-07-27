عاجل

  • كهرباء غزة: توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ قبل قليل

مباشر | تشييع جثمان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي

شؤون فلسطينية

حنا: نُحيّي مسيرات العودة في غزة

حنا: نُحيّي مسيرات العودة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، التحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب، وخاصة أولئك الذين يشاركون في مسيرات العودة، والتي يتم استهدافها دوماً برصاصات الاحتلال الغادرة، وقد أدى هذا إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، ناهيك عن الجرحى، والذين بعضهم اصبحوا يعانون من إعاقات دائمة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقال: إننا نحيي هذه المسيرات والقائمين والمشاركين فيها، وهي تحمل رسالة الانتماء إلى هذا الوطن، فلسان حال هذه المسيرات هو أن فلسطين كانت، وستبقى لأبنائها والفلسطينيين، لن يتخلوا عن انتمائهم لهذه الأرض، مهما تآمر عليهم المتآمرون، وتخاذل المتخاذلون، وطبع المطبعون.

وتابع أما شهداء العودة، فهم ليسوا أرقاماً بل أسماؤهم ستبقى مسطرة بأحرف من نور في تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة، أما أولئك الذين أصيبوا بإعاقات دائمة بسبب رصاصات الاحتلال الغادرة، فإنما هم يعانون من هذه الإعاقات، ولكن معنوياتهم عالية وإرادتهم صلبة، وهم مدرسة في الصمود والثبات والتمسك بحق العودة، وبالانتماء لفلسطين أرضاً وقضية وشعباً.

كل التحية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر، والذين يعانون من عقاب جماعي ظالم، حيث إن هنالك أكثر من مليوني شخص يعيشون في ظروف معيشية كارثية، وفي وضع يكاد يكون أسوأ من العالم الثالث، وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه، لدى استقباله اليوم وفداً من أهلنا في غزة، والذين تمكنوا من الوصول إلى مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة: توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ

كهرباء غزة: توقف أحد مولدات محطة التوليد بشكل مفاجئ

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

الرئيس عباس: فلسطين وتونس والأمتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء فقدت السبسي

الرئيس عباس: فلسطين وتونس والأمتان العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء فقدت السبسي

أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية

أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية

البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون مثمرة شرق سلفيت

مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون مثمرة شرق سلفيت

نزال: قرار وقف العمل بالاتفاقات خطوة مهمة على صعيد الارتقاء بمفهوم الندية

نزال: قرار وقف العمل بالاتفاقات خطوة مهمة على صعيد الارتقاء بمفهوم الندية

العوض: قرار القيادة ردٌ واضح على حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل

العوض: قرار القيادة ردٌ واضح على حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

قيادي بفتح: الرئيس عباس يملك كلمة السر لاستقرار المنطقة

حنا: نُحيّي مسيرات العودة في غزة

حنا: نُحيّي مسيرات العودة في غزة

أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية

أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية

البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون مثمرة شرق سلفيت

مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون مثمرة شرق سلفيت

نزال: قرار وقف العمل بالاتفاقات خطوة مهمة على صعيد الارتقاء بمفهوم الندية

نزال: قرار وقف العمل بالاتفاقات خطوة مهمة على صعيد الارتقاء بمفهوم الندية

الفاهوم: قرار الرئيس إعلان الحداد ترك أثراً عميقاً بنفوس الشعب التونسي

الفاهوم: قرار الرئيس إعلان الحداد ترك أثراً عميقاً بنفوس الشعب التونسي

من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

منوعات

شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

شهيرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: &#34;تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم&#34;

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: "تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم"

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

عربي

شاهد: توثيق وفاء الحرس الشخصي للسبسي بعد وفاته

شاهد: توثيق وفاء الحرس الشخصي للسبسي بعد وفاته

مستبعدةً إسرائيل.. الأمم المتحدة تُبقي التحالف العربي على اللائحة السوداء

مستبعدةً إسرائيل.. الأمم المتحدة تُبقي التحالف العربي على اللائحة السوداء

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع عربي إسرائيلي سري بالقاهرة

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع عربي إسرائيلي سري بالقاهرة

منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي

منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي