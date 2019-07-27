أبو ظريفة: يجب نقل قرار القيادة إلى حيز التطبيق لاستنهاض الحالة الجماهيرية



وشدّد أبو ظريفة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على ضرورة نقل هذا القرار إلى حيز التطبيق؛ لاستنهاض الحالة الجماهيرية في مواجهة الاحتلال، وتوفير إرادة سياسية جادة عند الكل الوطني من أجل حماية هذه القرارات وآليات تطبيقها عبر التسريع بانهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة (صفقة القرن).



رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، بقرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، معتبراً ذلك خطوة تنسجم مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي.