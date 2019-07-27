البرغوثي: قرار القيادة رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال وحكومته اليمينية

الإسرائيلية، ودعم المنتج الوطني لخلق فرص عمل لأبنائنا، مما يُلحق خسائر كبيرة للاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنرحب الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، بقرار القيادة، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.واعتبر البرغوثي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن القرار هو رد طبيعي على ما يقوم به الاحتلال، وحكومته اليمينية المتطرفة من: قتل، وهدم، واستيطان في مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة معها.وأضاف: أن جميع ردود الفعل كانت مؤيدة للقرار، الذي يقف في وجه (صفقة القرن)، لافتاً إلى "أننا نملك أساساً متيناً لوحدة الموقف الفلسطيني".وشدد البرغوثي على ضرورة، أن يكون هناك وحدة وتكاتف وطني في مواجهة (صفقة القرن) ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، داعياً إلى تصعيد المواجهة الشعبية مع الاحتلال، وتصعيد حركة المقاطعة.وتطرق إلى أهمية الجهد الإعلامي على الصعيد الدولي؛ لتوضيح ما قام به الاحتلال ومشروعية القرارات الوطنية، مؤكداً أن الواجب الوطني، يتطلب من كافة أبناء شعبنا مقاطعة البضائع