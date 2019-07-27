شاهد: توثيق وفاء الحرس الشخصي للسبسي بعد وفاته







رام الله - دنيا الوطنوثقت مجموعة من الصور والفيديوهات، سلوك أحد أفراد الحرس الرئاسي التونسي، حيث يأبى أن يبرح جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.وتظهر آخر الصور الحرس الشخصي، وهو يرافق جثمان الرئيس الراحل أثناء نقله من المستشفى العسكري إلى قصر قرطاج.وقد علقت نقابة قوات الأمن الداخلي التونسي على الصور التي يظهر فيها الحرس الشخصي، وهو يؤدي مهامه حتى بعد وفاة السبسي، قائلة "نحن لا نخون، لا نساوم، لا نتعب، ولا نكل، ولا نمل من أداء الواجب"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).بدوره علق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي على مهام الحرس الرئاسي، وقال على صفحته في موقع (فيسبوك): إن "السلك الذي ينتمي إليه هؤلاء الرجال هو جسم نظيف ومنيع ذو عقيدة صلبة وصافية مرتبطة بالدستور".