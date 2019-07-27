شاهد: لحظة غرق سفينة الشحن الإيرانية وإنقاذ طاقمها

رام الله - دنيا الوطن

أظهر مقطع فيديو، نشرته وكالات أنباء إيرانية، غرق سفينة شحن تابعة لإيران قرب شواطئ أذربيجان، أمس الجمعة، بعد تسرب المياه إلى داخلها، مع إنقاذ جميع أفراد طاقمها.







وكان نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، أكد أن سفينة الشحن "شباهنك" كانت متجهة من ميناء أنزلي شمال إيران إلى ميناء محج قلعة في روسيا، مضيفاً أنها تزودت بحمولة من البلاط، وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلاً بحرياً من ميناء أستارا في أذربيجان في منطقة لنكران، وفق (روسيا اليوم).وقالت الهيئة البحرية الأذربيجانية، أمس، إن السفينة أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء لنكران في بحر قزوين، مبينة أن السلطات الأذربيجانية، أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى الموقع، وأنقذت جميع أفراد الطاقم وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات.