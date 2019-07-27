مستوطنون يقطعون 80 شجرة زيتون مثمرة شرق سلفيت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم السبت، نحو 80 شجرة زيتون في أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت.



وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف، خالد عبيه، بأن مستوطنين قطعوا أشجار الزيتون في الأراضي الواقعة بالقرب من مستوطنة (رحاليم)" شرق القرية.



وأوضح عبيه، أن الأشجار تعود ملكيتها للشقيقين أحمد وراضي عطياني.