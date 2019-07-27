نزال: قرار وقف العمل بالاتفاقات خطوة مهمة على صعيد الارتقاء بمفهوم الندية



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذه القرارات، جاءت كرد على إجراءات الاحتلال بحق شعبنا وآخرها هدم منازل المواطنين في وادي الحمص المصنفة (ا) الأمر الذي يشكل نسفاً لاتفاق (أوسلو).





وتابع: القيادة برئاسة الرئيس عباس، تنشد الاستقلال وحق تقرير

المصير لشعبنا، ويحق لها أن تتخذ مثل هذه القرارات، وانتزاع مطالبنا من يد الاحتلال المتسلط على الحالة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة تستحق الدعم والمساندة في هذه الخطوة، أمام

محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل تركيع شعبنا وانتزاع الأبعاد السياسية لقضيتنا.





وبيّن: "أننا أمام تكرار مشهد محاصرة الاحتلال للقيادة والتضييق

على الوجود الفلسطيني، كما فعلت عندما عزلت الشهيد الراحل ياسر عرفات.





وأهاب القيادي في فتح، بالجاليات الفلسطينية في أوروبا، برص الصفوف وتوحيد الكلمة، مشيراً إلى أن الجاليات الفلسطينية في أوروبا ترى في منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأن قرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال تمهيداً لإعادة النظر فيها، خطوة لتجسيد الاستقلال، ولرفض ما يحاول الاحتلال فرضه علينا من تبعية له.



ودعا نزال الاتحاد الأوروبي إلى تجميد العمل باتفاقات الشراكة مع إسرائيل، خاصة وأنها تنادي إسرائيل باحترام حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الاحتلال غير ملتزم بذلك.



كما دعا نزال أوروبا إلى ضرورة مقاطعة بضائع الاستيطان، لافتاً إلى أن هناك خطوات سابقة تقيد التعامل مع المستوطنات بتعريفها، كما يعرفها القانون الدولي كجريمة حرب.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، جمال نزال: إن قرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، يشكل خطوة مهمة على صعيد الارتقاء بمفهوم الندية، رفضاً لأي شكل من أشكال التبعية التي يسعى إليها الاحتلال.