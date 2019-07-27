العوض: قرار القيادة ردٌ واضح على حرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل



واعتبر العوض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن قرار القيادة، جاء رداً واضحاً على حرب الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال، لأنها تستغل الدم الفلسطيني للدعاية الانتخابية، مما يتطلب تحويل القرارات لفعل ملموس على الأرض من خلال تفعيل المقاومة الشعبية، وتعزيز سياسة التقشف وتكاتف الشعب لمواجهة التحديات الاقتصادية.



وطالب حركة حماس بتنفيذ اتفاق تشرين الثاني/ أكتوبر عام 2017؛ لإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية؛ لمواجهة التحديات.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب)، وليد العوض، أن القيادة، أخذت القرار المناسب لوقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال؛ لأنها دمرت كل الأسس التي قامت عليها.