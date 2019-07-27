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الفاهوم: قرار الرئيس إعلان الحداد ترك أثراً عميقاً بنفوس الشعب التونسي

الفاهوم: قرار الرئيس إعلان الحداد ترك أثراً عميقاً بنفوس الشعب التونسي
الرئيس عباس والرئيس الراحل السبسي
رام الله - دنيا الوطن
يشارك الرئيس محمود عباس، اليوم، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول العربية والأوروبية.

وأشار سفير فلسطين لدى تونس، هايل الفاهوم، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أن قرار الرئيس محمود عباس، بإعلان الحداد ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام، ترك أثراً عميقاً في نفوس الشعب التونسي الصديق، وثبت القضية الفلسطينية في فكره.

وأكد أن الرئيس عباس، سيعقد عدة لقاءات على هامش التشييع في 
قصر قرطاج، مع رؤساء الأحزاب التونسية، ورئيس الحكومة وأعضاء البرلمان، إضافة إلى لقاءات جانبية مع رؤساء الدول المشاركة.

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