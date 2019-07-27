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قيادي بالشعبية: قرار القيادة مُهم ويستدعي إنهاء الانقسام وفق الاتفاقات الموقعة

قيادي بالشعبية: قرار القيادة مُهم ويستدعي إنهاء الانقسام وفق الاتفاقات الموقعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، على أهمية القرار الذي اتخذته القيادة بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال.

وقال الغول، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، السبت: إن القرار بات ضرورة في ظل استمرار السياسات الاسرائيلية بعدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليها بفعل هذه الاتفاقات والقانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف الغول: "القرار يستدعي إنهاء الانقسام وفق الاتفاقات الموقعة"، داعياً القوى الوطنية إلى ممارسة دورها الإيجابي في الضغط باتجاه تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام.

وكانت القيادة، قررت مساء الخميس، وعقب اجتماع عقدته في مقر الرئاسة، برئاسة الرئيس محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي.

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