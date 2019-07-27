من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، من كافة محافظات الضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن 62 حافلة، انطلقت من مراكز المدن في المحافظات الشمالية، على متنها 2900 حاج وحاجة.



وأشارت إلى أن الحجاج، وصولوا قبل ظهر اليوم إلى مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين على (معبر الكرامة)، فيما أجرى رئيس الوزراء محمد اشتية، جولة تفقدية في المكان، اطلع خلالها على أوضاع واحتياجات الحجاج، واطمأن على أوضاعهم.