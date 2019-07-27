أمريكا تُعلّق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والذي أعلن عنه أول أمس الخميس.





وقالت الخارجية الأمريكية: إن واشنطن ستواصل العمل من أجل سلام شامل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يقدم مستقبلاً أفضل للجميع.



وأعربت الوزارة، وفق قناة (الجزيرة)، عن أملها أن تنخرط السلطة الفلسطينية بشكل بناء في العملية السياسية، بدلاً من الاستمرار في إصدار إشارات غير بناءة، وفق قوله.





يذكر، أن الرئيس عباس، أعلن الخميس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار، عملاً بما صدر عن المجلس المركزي الفلسطيني، وذلك بعد بضعة أيام من هدم إسرائيل مبانٍ سكنية فلسطينية في بلدة صور باهر جنوبي القدس.