شؤون فلسطينية

أبو مرزوق يُعلّق على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

أبو مرزوق يُعلّق على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزق على قرارات القيادة الفلسطينية، وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن إعلان الرئيس محمود عباس، لقرار وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، خطوة تُعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والاستقلال".

وأضاف: أن هذه القرارات "بحاجة إلى خطوات عملية نحو رص الصفوف؛ لمواجهة المخاطر المحتملة، بوحدة وطنية وبمصالحة داخلية".

وكان الرئيس عباس، قال: إن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي.

أخبار ذات صلة

فصيل بالمنظمة يُحدد ثلاثة قرارات لتطبيق وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

فصيل بالمنظمة يُحدد ثلاثة قرارات لتطبيق وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

أمريكا تُعلّق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

أمريكا تُعلّق على قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع إسرائيل

داعيةً إياها للاستمرار.. حماس تُشيد بالصين

داعيةً إياها للاستمرار.. حماس تُشيد بالصين

مزهر للرئيس عباس: استكمل قرارك بخطوات عملية والمطلوب عقد اجتماع قيادي فلسطيني

مزهر للرئيس عباس: استكمل قرارك بخطوات عملية والمطلوب عقد اجتماع قيادي فلسطيني

العالول لـ&#34;حماس&#34;: تعالوا للحضن الفلسطيني لنصطف معاً وقرارات القيادة تشمل كل شيء

العالول لـ"حماس": تعالوا للحضن الفلسطيني لنصطف معاً وقرارات القيادة تشمل كل شيء

انطلاق مهرجان شاشات الحادي عشر &#34;أنا فلسطينية&#34; وحضور جماهيري غير مسبوق

انطلاق مهرجان شاشات الحادي عشر "أنا فلسطينية" وحضور جماهيري غير مسبوق

مصرع طفل وإصابة والدته إثر حادث سير ذاتي في مدينة طولكرم

مصرع طفل وإصابة والدته إثر حادث سير ذاتي في مدينة طولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

من كافة محافظات الضفة.. انطلاق قوافل حجاج بيت الله الحرام

انطلاق مهرجان شاشات الحادي عشر &#34;أنا فلسطينية&#34; وحضور جماهيري غير مسبوق

انطلاق مهرجان شاشات الحادي عشر "أنا فلسطينية" وحضور جماهيري غير مسبوق

بحر: حماس تُريد المصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة وبانتخابات شاملة

بحر: حماس تُريد المصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة وبانتخابات شاملة

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: أجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

متأثراً بجراحه.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

متأثراً بجراحه.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

حمد تبحث سبل التعاون مع السفير المغربي

حمد تبحث سبل التعاون مع السفير المغربي

أبو الرب: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة

أبو الرب: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة

منوعات

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

باسم ياخور: لا أقبل التقاط صورة مع امرأة بلباس فاضح بسبب زوجتي

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي بالحجاب ممسكة بذراعه في جنازة والده

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: &#34;تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم&#34;

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: "تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم"

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

عربي

مستبعدةً إسرائيل.. الأمم المتحدة تُبقي التحالف العربي على اللائحة السوداء

مستبعدةً إسرائيل.. الأمم المتحدة تُبقي التحالف العربي على اللائحة السوداء

منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي

منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي

تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين بالبحرين

تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين بالبحرين

دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن موعد عيد الأضحى

دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن موعد عيد الأضحى