أبو مرزوق يُعلّق على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل

عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق

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رام الله - دنيا الوطن

علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزق على قرارات القيادة الفلسطينية، وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن إعلان الرئيس محمود عباس، لقرار وقف العمل بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الصهيوني، خطوة تُعبر عن توجهات الشعب الفلسطيني الذي يسعى للحرية والاستقلال".



وأضاف: أن هذه القرارات "بحاجة إلى خطوات عملية نحو رص الصفوف؛ لمواجهة المخاطر المحتملة، بوحدة وطنية وبمصالحة داخلية".



وكان الرئيس عباس، قال: إن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي.