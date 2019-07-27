دولي

أمريكا وفرنسا وبريطانيا يناقشون "التهديد الإيراني" لمضيق هرمز

أمريكا وفرنسا وبريطانيا يناقشون "التهديد الإيراني" لمضيق هرمز
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا "تهديد إيران المستمرة لحركة الملاحة التجارية" في مضيق هرمز.

وقال البيت الأبيض اليوم السبت في بيان: "ناقش الطرفان عدداً من القضايا، بما في ذلك الرد على التهديد المستمر الذي تشكله إيران على النقل التجاري في مضيق هرمز​​​"، وفق وكالة (سبوتنك).

وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا، ذكر في بيان أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، بحث هاتفياً مع ترامب، التوتر الأخير حول إيران وحاجة البلدين للعمل معاً في هذه القضية.

يذكر، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وآسيوية الانضمام إلى تحالف لـ"حماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب".

وتصاعدت مؤخراً، التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، وهو ما تنفيه طهران.

أخبار ذات صلة

شاهد: طفلة تخرق البروتوكول وترقص أمام بوتين وهذه ردة فعله

شاهد: طفلة تخرق البروتوكول وترقص أمام بوتين وهذه ردة فعله

اجتماع سري إسرائيلي أمريكي لبحث الملف الإيراني

اجتماع سري إسرائيلي أمريكي لبحث الملف الإيراني

ترامب: لا يوجد سبب لنتشاجر مع روسيا

ترامب: لا يوجد سبب لنتشاجر مع روسيا

غرق سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين

غرق سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين

أردوغان: لن نبقى صامتين على إرهاب الدولة الإسرائيلية في فلسطين

أردوغان: لن نبقى صامتين على إرهاب الدولة الإسرائيلية في فلسطين

إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كيلومتر

إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كيلومتر

روسيا تنفي معلومات فرنسية حول قمرها الصناعي &#34;لوتش&#34;

روسيا تنفي معلومات فرنسية حول قمرها الصناعي "لوتش"

من قتل إسرائيليين اثنين في المكسيك الأربعاء الماضي؟

من قتل إسرائيليين اثنين في المكسيك الأربعاء الماضي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

انطلاق مهرجان شاشات الحادي عشر &#34;أنا فلسطينية&#34; وحضور جماهيري غير مسبوق

انطلاق مهرجان شاشات الحادي عشر "أنا فلسطينية" وحضور جماهيري غير مسبوق

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: أجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة

حمد تبحث سبل التعاون مع السفير المغربي

حمد تبحث سبل التعاون مع السفير المغربي

أبو الرب: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة

أبو الرب: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة

المجلس الوطني: وقف العمل بالاتفاقات بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

المجلس الوطني: وقف العمل بالاتفاقات بداية مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال

الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع الراحل الباجي قائد السبسي

الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع الراحل الباجي قائد السبسي

ثمان اتفاقيات مع إسرائيل ستُوقف السلطة العمل بها.. ما هي؟

ثمان اتفاقيات مع إسرائيل ستُوقف السلطة العمل بها.. ما هي؟

منوعات

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: &#34;تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم&#34;

أحلام تكشف تفاصيل الوضع الصحي لـ فجر السعيد: "تسريب أدى الى تسمم حاد بالدم"

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. ماذا قال

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

مريم حسين محرومة من العيش في دبي لـ3 أشهر بحكم قضائي لصالح الجسمي

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

أصالة تفاجىء جمهورها بلوك جديد

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

شاهد.. يسرا تنهار من البكاء في عزاء والدتها

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

فجر السعيد تطمئن محبيها: حالتي مستقرة وفي تحسن ملحوظ

فجر السعيد تطمئن محبيها: حالتي مستقرة وفي تحسن ملحوظ

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة &#34; &#34;صبايا كليمنجارو&#34; من جدار الفصل إلى القمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة " "صبايا كليمنجارو" من جدار الفصل إلى القمة

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تكشف للمرّة الأولى عن حقائق صادمة

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تكشف للمرّة الأولى عن حقائق صادمة

عربي

مستبعدةً إسرائيل.. الأمم المتحدة تُبقي التحالف العربي على اللائحة السوداء

مستبعدةً إسرائيل.. الأمم المتحدة تُبقي التحالف العربي على اللائحة السوداء

منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي

منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي

تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين بالبحرين

تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين بالبحرين

دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن موعد عيد الأضحى

دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا بشأن موعد عيد الأضحى