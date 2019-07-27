داعيةً إياها للاستمرار.. حماس تُشيد بالصين





وقالت الحركة في بيانها: "تعرب حركة حماس عن تقديرها العالي لجمهورية الصين الشعبية، ممثلة في السيد وو هايتاو، نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة على بيانه المعارض للهدم غير القانوني للمنازل الفلسطينية بالقرب من القدس، وتأييد احترام القانون الدولي في فلسطين.



وأضافت: أنّ هذا الموقف يثبت مجدداً التزام القيادة الصينية بتحقيق العدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.



وتابعت: "لقد تسببت عمليات الهدم بمزيد من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من حقوق الإنسان الأساسية، ومن المرجح أن تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والهشاشة في الأرض المحتلة".



وقالت حركة حماس: "لقد استهدفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حوالي 100 منزل مدني، يقع الكثير منها في المنطقتين (أ) و(ب)، وهو دليل إضافي على أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي العقبة الرئيسية أمام السلام والاستقرار في المنطقة".



ودعت حماس القيادة الصينية، والجهات الدولية الأخرى الفاعلة إلى الاستمرار في معارضة هذه المسألة الخطيرة في الأمم المتحدة، وكل منصة دولية أخرى ممكنة، وإلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً، أعربت فيه عن تقديرها لموقف الصين المعارض للهدم غير القانوني في القدس.