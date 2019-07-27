العالول لـ"حماس": تعالوا للحضن الفلسطيني لنصطف معاً وقرارات القيادة تشمل كل شيء





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هذه القرارات ليست جديدة، حيث تم أخذها في المجلس الوطني والمركزي، وهي ستضع آليات تذهب باتحاه تنظيم عملية التنفيذ بشكل فوري، ولن نتأخر في ذلك.



وقال العالول: إن أساس المسألة تعميق هذا التناقض بيننا وبين الاحتلال، مهما كانت النتائج، والقرارات تشمل كل شيء، ولا مشكلة لدينا في هذا الأمر.



وشدّد نائب رئيس حركة فتح على ضرورة الذهاب باتجاه آليات التنفيذ لكل القرارات التي تم أخذها، والتي لها علاقة بتحديد العلاقة مع الاحتلال، لأنه لم يعد بالإمكان الصبر على هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.



وفي ملف المصالحة الفلسطينية، قال العالول: كان واضحاً تماماً في كلام الرئيس، حيث وجّه نداءً واضحاً لحركة حماس، وفي ظل الظروف الصعبة، وجهنا نداءات لحركة حماس وفي فترات سابقة كانت الردود مخيبة للآمال، ونأمل أن تكون ردود الفعل هذه المرة أكثر تحملاً للمسؤولية في هذا الأمر.



وأضاف: الرئيس يدعوها بشكل عام، وهو أن هناك تحدياً كبيراً يطال جوهر القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة تسعى من أجل تصفية القضية.





وتابع: لذلك الرسالة والمبادرة هي أن تعالوا للحضن الفلسطيني ونصطف معاً، والوسيلة هي الإعلان عن استعدادكم لتنفيذ الاتفاق الذي وقع عام 2017.



وقال العالول: إن استجابوا فإن ذلك سيكون خيراً وجيداً، وهذا شيء من الاصطفاف الفلسطيني من أجل مواجهة كل التحديات، وأن لم يستجيبوا لن نكل عن بذل كل الجهد.

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول: إن مهام اللجنة المنوط بها تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، واضحة تماماً، وهي وضع آليات لتنفيذ ما تم الإقرار به.