مصرع طفل وإصابة والدته إثر حادث سير ذاتي في مدينة طولكرم

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل مصرعه، وأصيبت والدته، اليوم السبت، إثر حادث سير ذاتي في مدينة طولكرم.



وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، بأن حادث سير ذاتي وقع وسط مدينة طولكرم، أدى لوفاة طفل (7 سنوات)، وإصابة والدته بجروح وصفت بالخطيرة، مضيفاً: أن الشرطة باشرت بالتحقيق في الحادث.