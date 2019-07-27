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شاهد: الكشف عن وصية الباجي السبسي للشباب التونسي

شاهد: الكشف عن وصية الباجي السبسي للشباب التونسي
الباجي قايد السبسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، أن والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم.

وشدد حافظ قايد السبسي على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات، وفق (روسيا اليوم).

وعبر حافظ السبسي عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصاً بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس الراحل قد قال في وقت سابق إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألفه منذ سنة 2009، قائلاً: "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرّفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب، لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه من سبقنا من مؤسسي الدولة، نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعا بين الأمم".

وتوفي الرئيس السبسي يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز 93 سنة، ومن المقرر أن يُوارى جثمانه الثرى اليوم السبت.

 


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