اجتماع سري إسرائيلي أمريكي لبحث الملف الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13، إن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركيّة، رون دريمر، أجرى محادثات سرية في ولاية ألاسكا (أقصى الشمال الشرقي الأميركي)، الأسبوع الماضي، تتعلّق بالملف النووي الإيراني.



وأوضحت القناة، نقلاً عن ضبّاط إسرائيليين كبار على اطّلاع على تفاصيل المحادثات، أنها بحثت "العلاقات الأمنية الإسرائيليّة بين إسرائيل وبين والولايات المتحدة ضد إيران".



ولفتت إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعته من نشر تفاصيل إضافيّة عن اللقاء، على أن يتم نشرها خلال الأيام المقبلة، حيث تعتبر العلاقات الأمنية الأميركية – الإسرائيليّة وطيدة جدًا، وتقدّم واشنطن لإسرائيل مساعدات عسكريّة تصل إلى 3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى التدريبات العسكريّة المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتيّة والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.



وبحسب تقديرات المسؤولين الأميركيين، فإن هدف التجربة هو تطوير الصاروخ وجعله أكثر دقّة في إصابة أهدافه، وأطلق من جنوبيّ البلاد إلى منطقة قريبة من العاصمة، طهران.