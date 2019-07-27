ترامب: لا يوجد سبب لنتشاجر مع روسيا

وقال الرئيس الأمريكي، متحدثاً عن الديمقراطيين: "أصبحوا أضحوكة أمام أعين العالم. لكن ذلك، للأسف، أمر سيئ جداً بالنسبة لبلادنا. وهو أمر سيئ بالنسبة لعلاقاتنا مع دول أخرى، ومنها روسيا.







وتابع ترامب: "لا توجد أسباب لأن نتشاجر مع روسيا، ولا أسباب لأن نتشاجر مع دول أخرى".

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم وجود أسباب تبرر المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.وانتقد ترامب، وفق (روسيا اليوم)، السبت، بشدة تمسك الحزب الديمقراطي بإبقاء حالة المواجهة بينه وبين الجمهوريين، بما في ذلك عبر تضخيم "التهديد الروسي".