منع داعية مصري من دخول تونس بسبب السبسي





وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، أمس الجمعة إن رئيس الحكومة الشاهد يعتبر ما صدر عن غنيم "سلوكا متطرفا وعنيفا هدفه الإساءة لا إلى الرئيس الراحل فقط، بل والإساءة للدولة التونسية ولكافة الشعب لتونسي"، بحسب تعبيره، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إنه أصدر قراراً بمنع الداعية المصري وجدي غنيم من دخول البلاد، وذلك رداً على ما نشره حول الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.وتهجم غنيم يوم الخميس في تدوينة له على صفحته في موقع "فيسبوك" على الرئيس الراحل السبسي قائلا: "عاش حياته محاربا لشرع الله وشريعته"، مما أثار غضب التونسيين الذين شنوا حملة ضده بعد بثه لخطاب كراهية تجاه رئيسهم الراحل.ودفع ذلك لحجب صفحته في تونس، وهذه خاصية يسمح بها "فيسبوك"، حيث يمكن اختيار إظهار أو إخفاء صفحة فقط للأشخاص من بلدان معينة.يذكر أن وجدي غنيم داعية إسلامي مصري ومن أقطاب جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في روسيا وفي عدد من الدول الأخرى.