قيادي بالجهاد: نحن مع تمكين السلطة الفلسطينية بغزة ولكن وفق القانون

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: إنه مع تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن وفق القانون، ووفق الرؤية الوطنية الواضحة، وقبل تمكين السلطة يجب أن يتم تمكين الشعب الفلسطيني.



وأكد حبيب لـ"دنيا الوطن"، أن التمكين يجب أن يوازي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويُعطي الشعب في كل المناطق حقوقه، أما التمكين بدون تحديد استراتيجية وطنية فلا معنى له.



وأوضح أنه رغم تعثر ملف المصالحة، فإن الظروف الآن مناسبة كثيرًا ليتم انجاز المصالحة بشكل سريع دون أي عوائق، متابعًا: "حتى تتم المصالحة يجب أن نُحدد أي مصالحة نُريد ووضع آليات تنفيذية، بعيدًا عن أوسلو وتبعياته.