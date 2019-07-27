تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين بالبحرين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء البحرينية صباح اليوم السبت، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص، بقضيتين منفصلتين.



وكانت منظمة العفو الدولية قالت أمس إنه يجب على السلطات البحرينية أن توقف على وجه السرعة عملية تنفيذ الإعدام الوشيك لرجلين أدينا بعد محاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما من الاعتراف.



يتبع..