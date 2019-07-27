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شؤون فلسطينية

متأثراً بجراحه.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

متأثراً بجراحه.. استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي، متأثراً بجراحه أصيب بها خلال مشاركتع في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خانيونس.

وقال الوزارة: إن المواطن أحمد محمد عبد الله القرا (23 عاماً) استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خانيونس خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وكان 56 مواطناً أصيبوا أمس الجمعة بالرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الإصابات 22 طفل وثلاث سيدات، إضافة إلى استهداف سيارة إسعاف للخدمات الطبية خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، وفق ما ذكرت الوزارة.




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