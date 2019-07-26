شؤون فلسطينية

حمد تبحث سبل التعاون مع السفير المغربي

حمد تبحث سبل التعاون مع السفير المغربي
رام الله - دنيا الوطن
التقت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ، اليوم بمقر السفارة، محمد الحمزاوي سفير المملكة المغربية لدى فلسطين ، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك وتبادل التجارب التى تخدم النساء في مجتمعاتنا العربية ، بحضور بسام الخطيب وكيل الوزارة ومدير عام يوان الوزيرة رندة جنحو ومدير عام التخطيط والسياسات أمين عاصي.

حيث ثمنت حمد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدةً دور المغرب الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة واشارت إلى تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، للدور الهام الذي يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم فلسطين والقدس باعتباره رئيساً للجنة القدس.

وقدمت للسفير شرحاً عن الهجمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام والنساء بشكل خاص من قبل الإحتلال الإسرائيلي .

بدوره، أكد السفير الحمزاوي، حرص بلاده ملكاً وحكومة وشعباً على الإستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز علاقات الإخوة وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للشعبين المغربي والفلسطيني.

وشدد على حرص الملك محمد السادس على توفير كل أشكال الدعم لفلسطين وشعبها الشقيق، خاصة لمدينة القدس المحتلة باعتباره رئيساً للجنة القدس.

وإتفق الجانبان على تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى أهمية تعزيز التعاون المشترك والإستفادة من التجربة المغربية والتي تتقاطع مع عمل الوزارة للنهوض بواقع المرأة.

وقامت د.حمد بتقديم تذكار تراثي تعبيراً عن روح الأخوة بين البلدين.

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