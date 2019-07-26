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شؤون فلسطينية

بحر: الاحتلال لا يبدي اهتماماً بالتفاهمات.. حماس تريد مصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة

بحر: الاحتلال لا يبدي اهتماماً بالتفاهمات.. حماس تريد مصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، من تطبيق صفقة القرن من خلال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأشار بحر خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة غزة، إلى أن قرار وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين يأتي تماهيا مع صفقة القرن، وفي وقت ننظر فيه ببالغ الخطورة.

وشدد رفضه لكافة أشكال التوطين للاجئين، محذرا من التضييق عليهم سبل المعيشة والحياة لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم، لافتا إلى أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف مؤقتين في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها.

وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مواقفهم الداعمة والمساندة لقضية شعبنا واللاجئين، وعدم الانجرار خلف مشاريع تصفية قضيتهم، وشكر الشعب اللبناني الشقيق على استضافته لأبناء شعبنا منذ النكبة وحتى الان.

ولفت إلى إن الاحتلال لا يبدي اهتماماً بالتفاهمات التي تدار بواسطة مصر، مشيرًا إلى أن المقاومة قادرة على لجم أي عدوان إسرائيلي.

وقال: "يجب أن تأخذ المقاومة ممثلة بالغرفة المشتركة دورها الحقيقي في الرد على الاحتلال"، مضيفا: "تهديدات قادة الاحتلال لا تخيفنا"، مؤكدا على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها، وأنها ستحقق أهدافها.

وتابع بحر بقوله: " نحنأمام تحد كبير من قبل الاحتلال، ويجب أن نقف صفاً واحداً بقرار واحد"، داعياً في الوقت ذاته الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح إلى التقاط فرصة الشعب الفلسطيني الموحد، مشيرا إلى أن حركة حماس تريد مصالحة وفق الاتفاقيات الموقعة، واجراء الانتخابات العامة، تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وحول قرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، قال: "إن السلطة لم تنفذ على ارض الواقع أي شيء من قرارات وقف العلاقة مع الاحتلال".

ودعا بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى تنفيذ قراراته الأخيرة بوقف الاتفاقات مع الاحتلال على الأرض من خلال وقف الاعتراف "بإسرائيل" والوقف الفوري للتنسيق الأمني.

وقال: "على الرئيس عباس توفير المناخ الملائم للمقاومة، وإتاحة كافة اشكال النضال بما فيها المسلح في كافة مناطق الضفة الغربية، وتوفير سبل الصمود لشعبنا في غزة الضفة".

كما أكد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، لافتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام، وشكر مصر على دورها وجهودها في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

ولفت إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية الشعب الفلسطيني وقضيته من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.



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