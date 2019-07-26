دولي

غرق سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين

غرق سفينة شحن إيرانية في بحر قزوين
رام الله - دنيا الوطن
غرقت سفينة شحن إيرانية تحمل اسم "شباهنك"، اليوم الجمعة، بعد أن تعرضت لحادث بالقرب من المياه الإقليمية لجمهورية أذربيجان في بحر قزوين.

أعلنت الهيئة البحرية في أذربيجان، أن سفينة شحن إيرانية أطلقت إشارة استغاثة بسبب حادث قرب ميناء "لنكران" في بحر قزوين.

وذكرت أن السلطات في أذربيجان أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق إلى موقع سفينة الشحن الإيرانية، وأنقذت جميع طاقم السفينة وعددهم 9 أشخاص، لكن السفينة غرقت في البحر بعد لحظات، كما نقلت وكالة (إرنا).

وأعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في البلاد، أن تسرب المياه وراء غرق سفينة "شباهنك" في المياه الإقليمية لأذربيجان في بحر قزوين منوها إلى أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة.

وأضاف جليل إسلامي في حديث مع "إرنا" اليوم الجمعة أن سفينة الشحن الإيرانية شباهنك كانت متجهة من ميناء انزلي شمال إيران إلى ميناء ماخاش كالاي في روسيا.

وقال إن السفينة كانت تحمل حمولة من البلاط وتعرضت لحادث على بعد 23 ميلا بحريا من ميناء استاراى في أذربيجان في منطقة لنكران، وبعد ذلك طلب طاقم السفينة المساعدة، ونظرا لقرب السفينة من جمهورية أذربيجان، فإن فرق الإغاثة الأذربيجانية اتجهوا إلى مكان الحادث وأنقذوا طاقم السفينة.

وصرح إسلامي بأن طاقم السفينة يتألف من 7 إيرانيين وهنديين.

أخبار ذات صلة

أردوغان: لن نبقى صامتين على إرهاب الدولة الإسرائيلية في فلسطين

أردوغان: لن نبقى صامتين على إرهاب الدولة الإسرائيلية في فلسطين

إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كيلومتر

إيران تختبر صاروخا باليستيا يصل مداه إلى ألف كيلومتر

روسيا تنفي معلومات فرنسية حول قمرها الصناعي &#34;لوتش&#34;

روسيا تنفي معلومات فرنسية حول قمرها الصناعي "لوتش"

من قتل إسرائيليين اثنين في المكسيك الأربعاء الماضي؟

من قتل إسرائيليين اثنين في المكسيك الأربعاء الماضي؟

روسيا تُساعد إسرائيل في البحث عن مفقوديها بلبنان وسوريا

روسيا تُساعد إسرائيل في البحث عن مفقوديها بلبنان وسوريا

بتهمة الاتجار بالبشر والمخدرات.. اعتقال 16 من عناصر المارينز الأمريكي

بتهمة الاتجار بالبشر والمخدرات.. اعتقال 16 من عناصر المارينز الأمريكي

زعيم كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية تحذيراً لدعاة الحرب بجارتنا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية: تجربتنا الصاروخية تحذيراً لدعاة الحرب بجارتنا الجنوبية

هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة

هاتف الرئيس البرازيلي يتعرض للقرصنة

التعليقات

الدنيا حكايات

السيسي يُحيّرُنَا

السيسي يُحيّرُنَا

شؤون فلسطينية

حريق كبير يلتهم اكثر من 1500 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق كبير يلتهم اكثر من 1500 شجرة زيتون جنوب جنين

دائرة التربية والتعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تونس

دائرة التربية والتعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تونس

مصرع طفل في حادث دهس بجنين

مصرع طفل في حادث دهس بجنين

المغرب يدين بقوة عمليات الهدم في واد الحمص بالقدس

المغرب يدين بقوة عمليات الهدم في واد الحمص بالقدس

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تطالب بمحاسبة المقصرين في عدم سفر حجاجها

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تطالب بمحاسبة المقصرين في عدم سفر حجاجها

محافظ سلطة النقد يلتقي عدداً من الفعاليات المصرفية والاقتصادية في قطاع غزة

محافظ سلطة النقد يلتقي عدداً من الفعاليات المصرفية والاقتصادية في قطاع غزة

وزير فلسطيني يدعو لتشكيل إطار وطني لتنظيم قطاع السينما بفلسطين

وزير فلسطيني يدعو لتشكيل إطار وطني لتنظيم قطاع السينما بفلسطين

حزب فلسطيني يُطالب بإعادة النظر بتفاهمات التهدئة مع إسرائيل

حزب فلسطيني يُطالب بإعادة النظر بتفاهمات التهدئة مع إسرائيل

منوعات

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

لحظات مؤثرة تجمع الفيشاوي بحفيده.. سبب صادم منعها من حضور جنازته

فجر السعيد تطمئن محبيها: حالتي مستقرة وفي تحسن ملحوظ

فجر السعيد تطمئن محبيها: حالتي مستقرة وفي تحسن ملحوظ

ضمن مهرجان &#34;شاشات الـ11 لسينما المرأة &#34; &#34;صبايا كليمنجارو&#34; من جدار الفصل إلى القمة

ضمن مهرجان "شاشات الـ11 لسينما المرأة " "صبايا كليمنجارو" من جدار الفصل إلى القمة

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تكشف للمرّة الأولى عن حقائق صادمة

أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تكشف للمرّة الأولى عن حقائق صادمة

أول ظهور لحلا الترك بعد عودتها لمنزل والدها وتصرفها يثير الجدل

أول ظهور لحلا الترك بعد عودتها لمنزل والدها وتصرفها يثير الجدل

محمد عساف يغنى لملك الأردن.. والجمهور يهتف بأغانيه فى جرش

محمد عساف يغنى لملك الأردن.. والجمهور يهتف بأغانيه فى جرش

أحمد عز يخسر معركته أمام زينة.. ماذا حدث

أحمد عز يخسر معركته أمام زينة.. ماذا حدث

ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعود للعمل من دون أذن وبنصف أنف

ريهام سعيد تفجر مفاجأة: أعود للعمل من دون أذن وبنصف أنف

نادين نجيم متّهمة بالذّكوريّة.. وتبريرها يورّطها

نادين نجيم متّهمة بالذّكوريّة.. وتبريرها يورّطها

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

عربي

مقتل 15 شخصا بانهيار أرضي في جبال أطلس بالمغرب

مقتل 15 شخصا بانهيار أرضي في جبال أطلس بالمغرب

تفاصيل مشروع سكة حديدية لربط إسرائيل بالدول العربية

تفاصيل مشروع سكة حديدية لربط إسرائيل بالدول العربية

تلفزيون إسرائيلي: بشار الأسد رفض عودة حماس لسوريا

تلفزيون إسرائيلي: بشار الأسد رفض عودة حماس لسوريا

&#34;وظيفة في السودان&#34;.. تفاصيل مهمة معقدة للموساد الإسرائيلي بالثمانينات

"وظيفة في السودان".. تفاصيل مهمة معقدة للموساد الإسرائيلي بالثمانينات