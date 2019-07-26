شؤون فلسطينية

أبو الرب: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة

أبو الرب: وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية الى مكة المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حسام ابو الرب، وكيل وزاره الأوقاف و الشؤون الدينية، عن وصول الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبيه الى مكة المكرمة، والبالغ عددهم 850 حاجاً من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومنها الى مكة المكرمة ترافقهم البعثات الإداريه و الوعظيه و الإرشاديه والطواقم الفنية .

وأضاف أبو الرب في تصريح له، أنه تم تجهيز الفنادق لهم، وانه من المقرر أن تصل باقي الرحلات تباعاً من مطار القاهرة حتى ظهر يوم الأحد المقبل.  

وبخصوص المحافظات الشماليه، قال أبو الرب: "من المقرر انطلاق الرحل صباح يومي السبت و الأحد القادمين ومن المتوقع وصولهم الى المدينه المنوره باذن الله عصر الاحد والأثنين وقد سبقتهما البعثة الادارية لتكون في استقبالهم".

وأكد، جاهزية الطواقم المختلفة القيام بمسؤلياتها باستقبال الحجاج منذ لحظة خروجهم حتى وصولهم الديار الحجازية و بمتابعة حثيثة من دوله رئيس الوزراء محمد اشتيه.

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