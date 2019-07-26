شؤون فلسطينية

الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع الراحل الباجي قائد السبسي

الرئيس يصل تونس للمشاركة في تشييع الراحل الباجي قائد السبسي
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، العاصمة التونسية، للمشاركة في تشييع الرئيس التونسي الراحل الكبير الباجي قائد السبسي.

وكان في استقبال الرئيس على أرض مطار قرطاج الدولي، الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وعدد من المسؤولين التونسيين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ويرافق الرئيس، كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم.

وستقام مراسم تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي يوم غد السبت، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير في مقبرة الجلاز.   

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