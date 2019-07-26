شؤون فلسطينية

ثمان اتفاقيات مع إسرائيل ستُوقف السلطة العمل بها.. ما هي؟

ثمان اتفاقيات مع إسرائيل ستُوقف السلطة العمل بها.. ما هي؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت منظمة التحرير الفلسطينية، مع الحكومة الإسرائيلية منذ بداية تسعينيات القرن الماضي العديد من الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية التي أعلن الرئيس محمود عباس أمس وقف العمل بها.

"دنيا الوطن" ترصد الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 1991، والتي يشملها القرار الفلسطيني، وهي كالتالي:

1. اتفاقية أوسلو الأولى 1993

وهو أول اتفاق وقعه الفلسطينيين بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات والإسرائيليين بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في أيلول/سبتمبر عام 1993 بواشنطن.

ويعرف الاتفاق بأسماء عدة هي: "اتفاقية أوسلو الأولى، اتفاقية إعلان المبادئ"، حيث سبقه مباحثات سرية بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو، فيما وقع الاتفاقية بالإضافة إلى الطرفين المعنيين كل من الولايات المتحدة وجمهورية روسيا الفيدرالية بوصفهما شاهدتين.

وأبرز بنود الاتفاقية: اعتراف إسرائيلي فلسطيني متبادل، وإعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.

2. اتفاقية غزة أريحا 1994

اسم أطلق على الاتفاق التنفيذي للاتفاق السابق، حيث وُقع في الرابع من أيار/مايو 1994، وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها.

أُلحق الاتفاق باتفاقين تنفيذيين الأول هو اتفاق باريس الاقتصادي في تموز/يوليو من نفس العام، والذي نظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين، والثاني الاتفاق التمهيدي الذي وقع في آب/أغسطس لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة.

3. اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) 1995

وقعت الاتفاقية بمدينة طابا المصرية في 28 أيلول/سبتمبر 1995، حيث عُرفت باتفاق المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، وتعهدت إسرائيل بالانسحاب من ستة مدن رئيسية و400 قرية بداية 1996، وانتخاب 82 عضواً للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.

وجاءت الاتفاقية في خضم أحداث مهمة منها مجزرة الحرم الإبراهيمي التي سبقت التوقيع على الاتفاقية واغتيال إسحاق رابين.

وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.

4. اتفاق واي ريفر الأولى 1998

بدأ الاتفاق باجتماع للرئيس الراحل عرفات برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، في تشرين أول/أكتوبر بمنتجع واي ريفر، حيث تم التوقيع على اتفاق "واي ريفر".

وينص الاتفاق على مبدأ الأرض مقابل الأمن، وتنفيذ إسرائيل مرحلة جديدة من إعادة الانتشار في 13% من الضفة الغربية مقابل قيام السلطة الفلسطينية بتكثيف حملتها ضد (العنف).

5. اتفاق واي ريفر الثاني 1999

وقعه مع السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك على الأساس نفسه الذي عقدت عليه "اتفاقية واي ريفر الأولى"، حيث وقع الطرفان بشرم الشيخ المصرية الاتفاقية.

وتم تعديل وتوضيح بعض النقاط التي كانت في الاتفاقية الأولى مثل: "إعادة الانتشار وإطلاق السجناء والممر الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وغير ذلك".

6. تقرير ميتشل 2001

قدمت اللجنة المشكلة برئاسة السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل مقترحات سميت باسم "تقرير لجنة ميتشل"، الذي طالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي ووقف العنف بين الجانبين.

7. "خارطة الطريق" 2002

وهي عبارة عن خطة سلام أعدتها عام 2002 اللجنة الرباعية التي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث ركز على إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، وأن تتم التسوية النهائية بحلول عام 2005، حيث لم توقع أي اتفاقية بهذا الشأن.

8. اتفاقية المعابر 2005

وهي اتفاقية إسرائيلي فلسطينية تتعلق بالحركة والعبور للفلسطينيين وتحديداً في قطاع غزة، وبهدف تحسين الوضع الاقتصادي، حيث كانت بمثابة التزامات على الجانبين تنفيذها.

وشملت الاتفاقية معبر رفح الذي تم التوافق أن يكون فيه طرف دولي (الأوروبيين)، كما تطرقت للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تسهيل مرور البضائع، إلى جانب عدم تدخل الإسرائيليين بعمل ميناء غزة، أما المطار فيتم الحديث لاحقاً عن قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.

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