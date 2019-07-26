شؤون فلسطينية

حريق كبير يلتهم اكثر من 1500 شجرة زيتون جنوب جنين

حريق كبير يلتهم اكثر من 1500 شجرة زيتون جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، حريقا كبيرا التهم ما يزيد عن 1500 شجرة زيتون جنوب جنين.

وذكر الدفاع المدني، ان حريقا كبيرا اندلع وامتد على مساحة تقدر بـ 500 دونم في منطقه جبلية بين بلدتي كفر راعي وصيدا جنوب جنين، وعملت طواقم الدفاع المدني في ثلاث مراكز (عرابة واسناد الشمال ومركز عتيل) وبمساندة من المتطوعين واعضاء وموظفي قسم المياه في بلدية كفر راعي على اطفاء الحريق والحد من انتشار النيران، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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