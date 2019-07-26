دائرة التربية والتعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تونس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في تونس للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.



ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.