دائرة التربية والتعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في تونس للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في تونس للعام 2019/2020 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل، والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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