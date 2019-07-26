مصرع طفل في حادث دهس بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل (عاما) من سكان بلدة تعنك غرب جنين، مصرعه، بعد تعرضه لحادث دهس وقع اليوم الجمعة، بالبلدة.



وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أن سائق المركبة سلم نفسه للشرطة، لافتا إلى أن خبراء الحوادث باشروا بإجراءات التحقيق.