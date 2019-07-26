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النيابة العامة السودانية تحدد موعداً لمحاكمة البشير

النيابة العامة السودانية تحدد موعداً لمحاكمة البشير
رام الله - دنيا الوطن
حددت النيابة العامة السودانية، يوم الأربعاء المقبل،31 تموز/يوليو، موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

وكانت النيابة قد وجهت للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: "إن فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".

وكشف مصدر مسؤول داخل هيئة الدفاع عن الرئيس عمر البشير قبل يومين عن تحديد قاضي استئناف لمحاكمة البشير.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

والمرجح أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير على أي موقع للمحاكمة لا يتناسب مع القضية.

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