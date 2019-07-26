رحب بقرار الرئيس عباس.. نصر الله: وقف التنسيق الأمني سلاح بيد السلطة يجب استخدامه

وعنما يشاع أن حزب الله هو الحاكم المطلق في لبنان، رأى نصرالله أن هذه أكبر كذبة في تاريخ لبنان، معتبراً أنه من اهداف هذا الحديث هو تحميل الحزب مسؤولية الفساد وغياب العدالة والأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون منذ عقود، وخارجياً هو تحريض اميركا ودول العالم على لبنان بالعقوبات.





وتطرّق نصرالله إلى حادثة قبرشمون، وقال: "حصلت حادثة قبرشمون واستشهد اعزاء في موكب الوزير صالح الغريب، وكاد الوزير أن يقتل وهو ينتمي إلى حزب حليف، وطالب "المير" طلال ارسلان بتحويل الحادثة إلى المجلس العدلي، و"المير" لم يسألني".





وأشار إلى أن هناك فهم خاطىء لعلاقتنا مع الحلفاء، نحن نتعاطى معهم باحترام لا نفرض عليهم شيء ولا نضغط عليهم بشيء، ولا نقبل لأنفسنا ان نستخدم صديقاً أو حليفاً.



