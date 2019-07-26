أردوغان: لن نبقى صامتين على إرهاب الدولة الإسرائيلية في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن تركيا لن تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل في فلسطين".



جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية، مؤكدا أن تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وفي السياق، قال أردوغان: "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى".