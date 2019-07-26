مقتل 15 شخصا بانهيار أرضي في جبال أطلس بالمغرب

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 15 شخصا، بينهم طفل، مصرعهم، اليوم الجمعة، جراء انهيار أرضي دفن حافلة صغيرة في جبال أطلس جنوبي مدينة مراكش المغربية، حسبما قالت السلطات المحلية.



وأوضحت السلطات، في بيان، أن جثث 11 امرأة و3 رجال وطفل تم انتشالها من الحافلة الصغيرة (فان) التي دفنت نتيجة انهيار أرضي سببته الأمطار الغزيرة في منطقة أسني.



ونقلت (رويترز)، عن شهود عيان، أن الحافلة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط.



وقالت السلطات: "إن الانهيار الأرضي خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا، أغلقت الطريق الجبلي".