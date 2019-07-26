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شاهد: نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل إلى قصر قرطاج

شاهد: نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل إلى قصر قرطاج
رام الله - دنيا الوطن
نقل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة من المستشفى العسكري في العاصمة إلى قصر قرطاج، وسط تواجد أمني مكثف وحضور عدد كبير من المواطنين.

وستقام مراسم جنازة وطنية للسبسي غدا السبت، انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بحضور عدد من قادة الدول "الشقيقة والصديقة" وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتوفي السبسي أمس الخميس عن عمر ناهز 92 عاما، تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية. وأعلنت تونس الحداد 7 أيام.

وأدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليمين الدستورية ليشغل منصب رئيس الدولة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.


 

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