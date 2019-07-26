شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تطالب بمحاسبة المقصرين في عدم سفر حجاجها

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تطالب بمحاسبة المقصرين في عدم سفر حجاجها
رام الله - دنيا الوطن - أروى صلاح 
طالبت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، بضرورة إيجاد حل سريع، وعاجل لسفر حجاجها المتقاعدين، من قبل الجهات المختصة، ومحاسبة المقصرين. 

وأوضحت الهيئة في" بيان صحفي" صادر عنها أن وفداً رفيعاً من الهيئة الإدارية والمركزيه للمتقاعدين العسكريين، زار مكتب لجنة غزه للحج.

وتم اللقاء مع محمود النيرب، وبمتابعة كمال الصوري حيث تم الاتفاق على إرسال الهيئة كشف لحجاجها في حد أدنى(10) افراد، وحد اقصى(18) فرد على نفقتهم الشخصية.

وعبرت الهيئة عن أسفها لتحطيم امنيات الحجاج من قبل لجنة الحج بغزة، وبالوعودات، من الذين بدوا ينتظرون اي خبر بان يتم الحاقهم، لأداء فريضة الحج هذا العام .

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