شؤون فلسطينية

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة بجمعة (لاجئي لبنان)

الجماهير تتوافد لمخيمات العودة شرقي قطاع غزة للمشاركة بجمعة (لاجئي لبنان)
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الجماهير الفلسطينية، بالتوافد إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ للمشاركة بفعاليات مسيرات العودة، والتي حملت اسم جمعة (لاجئي لبنان).

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير للمشاركة في فعاليات جمعة (لاجئي لبنان)، مؤكدة على استمرارية المسيرات بشعبيتها حتى تحقيق أهدافها.

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