اتحاد المقاولين: اضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين ردا على عدم استجابة (أونروا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن اتحاد المقاولين بمحافظات قطاع غزة عن اضراب شامل في مشاريع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يومي الأربعاء والخميس المقبلين ردا على عدم استجابة (اونروا) لمطالب المقاولين العادلة والمشروعة.



وذكّر اتحاد المقاولين بإضراب يوم الإثنين الماضي التحذيري ضمن سلسلة خطوات نقابية صارمة قررتها الهيئة العامة لاتحاد المقاولين لاسترداد حقوق الارجاع الضريبي والتصدي لتغول ألية اعمار غزة (GRM) العقيمة على القطاع الخاص ومجمل مناحي الاقتصاد المنهك في القطاع المحاصر.



واعتبر الاتحاد أن خطوة اضراب يومي الأربعاء والخميس تأتي في سياق إصرار المقاولين على نيل حقوقهم في قضية الارجاع الضريبي التي تتحمل مسؤوليتها وكالة الغوث ووزارة المالية برام الله.



وشكر رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل القطاع الخاص الذي أعرب عن دعمه وتضامنه مع خطوات المقاولين الهادفة لإعادة الحياة الى الاقتصاد الوطني والحد من الفقر والبطالة.



وأكد كحيل ان خطوات الاتحاد النقابية والمشروعة ليست ترفيه بل قصرية لإنقاذ قطاع المقاولين من تداعيات الحصار والانقسام والحروب وسعيا لمنع انهيار أحد أهم مؤسسات القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.